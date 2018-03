Jesse Klaver prijst GroenLinks-medewerker Loes, maar wie is Loes eigenlijk?

UDEN - Fractieleider Jesse Klaver gaf in zijn overwinningstoespraak op de verkiezingsavond een flink compliment aan ene ‘Loes’, omdat ze erin was geslaagd een PVV-stemmer op GroenLinks te laten stemmen. Volgens critici was ‘Loes’ een verzinsel van Klaver, maar niets is minder waar. Loes is namelijk campagneleider Loes Petersen uit Uden en ze kreeg inderdaad het onmogelijke voor elkaar.

“Tijdens het huis-aan-huis campagnevoeren had ik een gesprek met twee bewoners in Uden. Ze zeiden dat ze in eerste instantie niet van plan waren überhaupt open te doen voor ons, maar we gingen met ze in gesprek en ze zeiden al vrij snel dat ze altijd alleen voor de Tweede Kamerverkiezingen stemmen en dan altijd op Geert (Wilders, red.).”

Oud papier

Loes gaf niet op en vertelde dat het juist erg belangrijk is om te stemmen voor de gemeenteraad en vroeg het tweetal wat ze belangrijk vinden in hun gemeente. “Ze vonden dat de gemeente niet naar hen luistert. Op een gegeven moment haalden ze de stembiljetten uit het oud papier en beloofden ze op GroenLinks te stemmen”, vertelt een trotse Loes.

Ze deelde dit verhaal intern en Jesse Klaver gebruikte het in zijn speech. “Ik was heel verbaasd, want ik had het verhaal vooral gedeeld om iedereen in de campagne een hart onder de riem te steken. Ik ben vooral heel erg vereerd.”

Zetel

Of het Udense echtpaar écht op GroenLinks heeft gestemd, is natuurlijk niet helemaal zeker. “Maar we zijn uiteindelijk wel met een zetel in de raad gekomen, dus al het campagne voeren heeft sowieso geholpen”, vertelt Loes.