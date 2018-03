Bezoekje Rico Verhoeven helpt Jong Oranje niet, flinke nederlaag tegen Jong België

DOETINCHEM - Jong Oranje heeft donderdagavond een flinke nederlaag geleden tegen Jong België. In Doetinchem ging de ploeg van bondscoach Art Langeler met 1-4 onderuit.

Bij Jong Oranje stonden drie PSV'ers in de basis. Pablo Rosario speelde de wedstrijd als centrale verdediger. Bart Ramselaar droeg de aanvoerdersband en stond op het middenveld. Steven Bergwijn speelde als spits.

Het drietal keek met hun ploeggenoten al na een paar minuten tegen een achterstand aan. Voormalig Willem II-spits Obbi Oularé scoorde de 0-1. Ramselaar leek na een half uur spelen de gelijkmaker te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd nadat Pelle van Amelsfoort hands maakte.

In de tweede helft kwam Jong Oranje na een goede actie van NEC-speler Arnaut Groeneveld op gelijke hoogte, de debutant scoorde de 1-1. PSV-spits Sam Lammers kreeg in de tweede helft speeltijd, terwijl Ramselaar en Bergwijn naar de kant gingen. Lammers raakte met een schot nog de paal, maar kon een nederlaag ook niet voorkomen. Via Dion Cools kwam Jong België weer op voorsprong. Via doelpunten van Julian N'Goy en Alexis De Sart liep Jong België uit naar 1-4.

Rico Verhoeven

Eerder deze week kreeg Jong Oranje nog bezoek van een grote kampioen. Rico Verhoeven ging langs in Doetinchem. De kickbokskampioen uit Halsteren ging op bezoek bij de ploeg van Langeler om de jonge spelers 'te inspireren'.