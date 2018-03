Dorp neemt energievoorziening in eigen hand: 'Terheijden binnen acht jaar energieneutraal'

TERHEIJDEN - Het oproer kraait in Terheijden. Het Traais Energie Collectief wil het dorp energieneutraal maken. Geen ideologische vergezichten van 2040 of 2050, maar gewoon binnen een jaar of acht. “En dat gaat lukken”, zegt initiatiefnemer Pim de Ridder resoluut in het tv-programma Booming Brabant.

“Het plan is zeker realistisch. We gaan Terheijden binnen acht jaar compleet energieneutraal maken met een collectief van burgers: zelf opwekken en gebruiken”, vertelt De Ridder. De rol van de overheid blijft als het aan de initiatiefnemer ligt beperkt tot het meedenken en het verlenen van de noodzakelijke vergunningen. De Ridder: “En geef ons de ruimte om te ondernemen.”

Zelf energie opwekken

Het dorp Terheijden telt zo’n 6000 inwoners. De Ridder hoopt natuurlijk dat alle inwoners mee gaan doen. Maar: ‘Met 500 tot 1000 mensen is het plan ook te realiseren. Mensen moeten sowieso enthousiast zijn voor het plan. Om de energievoorziening in eigen hand te nemen moet er ook geïnvesteerd worden.”

De deelnemers gaan zelf energie opwekken via zonnepanelen, windmolen en warmte-koude-pompen. “Nu verdwijnt het geld van de energieopwekking naar de aandeelhouders van de grote buitenlandse energiemaatschappijen. Dat geld kunnen we in het dorp houden.”

Tekst gaat verder onder de video (de artist impressions van het zonnepark zijn gemaakt door Mothership).

50 miljoen

Een van de windmolens die de provincie langs de A16 gaat plaatsen is al bestemd voor het Traais Energie Collectief. Er liggen al concrete plannen om vlak bij het dorp een zonnepark met 40.000 zonnepanelen aan te leggen. En met de rivier de Mark als bron zijn ook de warmte-koudepompen een goede optie.

Volgens De Ridder kost het hele project ongeveer 50 miljoen euro. “Energieopwekking is een stabiele belegging. Banken nemen zeker 70 procent voor hun rekening. Daarnaast zal ook het Energiefonds Brabant in het project investeren. Dan blijft er maximaal 3 miljoen over. Die moeten we in het dorp ophalen om eigenaar te worden van de energie. Inmiddels hebben al zo’n 225 inwoners zich aangemeld.”