Michael van Gerwen maakt indruk tegen Michael Smith, ruime zege in Premier League-topper

GLASGOW - Michael van Gerwen begon donderdagavond matig aan de topper tegen Michael Smith. Na de eerste twee legs was de nummer één van de wereld wakker. Met zeven gewonnen legs op rij won hij met speels gemak van 'Bully Boy': 7-2.

Voor de wedstrijd hadden beide darters vijf wedstrijden gewonnen en een verloren. Op basis van het legsaldo stond Van Gerwen voor de wedstrijd op de eerste plaats en Smith op plek twee. Van Gerwen mocht beginnen aan de wedstrijd, maar Smith stond als eerste op een finish. Hij gooide 122 niet uit, Van Gerwen deed dat vervolgens ook niet met 90. De Engelsman had daarna maar één pijl nodig om een break te pakken.





Smith kreeg in de tweede leg zes pijlen om 130 uit te gooien. Dat was niet genoeg. Bij Van Gerwen ging het vervolgens op de laatste pijl mis voor een 132-finish, waardoor Smith nog een kans kreeg. Via dubbel vijf kwam Smith op 0-2.

Het bleek later de laatste leg die Smith deze wedstrijd zou pakken. De nummer één van de wereld vond de turbo en liep hard over Smith heen. Bij een 1-2 achterstand had Van Gerwen nog geluk dat Smith een 106-finish niet gooide. Bij 2-2 maakte de groene sloopkogel indruk met een 148-finish. Bij een 4-2 voorsprong dacht Smith waarschijnlijk even terug te kunnen komen in de wedstrijd. De Engelsman stond op dubbel twaalf, maar zag vervolgens Van Gerwen de leg pakken via een 116-finish.





De achtste leg ging naar Van Gerwen terwijl Smith nog op 260 punten stond. Het verzet van Smith was volledig gebroken. Met zijn zevende leg op rij pakte hij de winst. Van Gerwen eindigde de wedstrijd met 101,6 gemiddeld, ruim meer dan de 92,4 van Smith.

Van Gerwen is nu de enige darter in de Premier League met twaalf punten. Smith volgt nu als nummer twee met twee punten minder dan de Brabander.





