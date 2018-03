Klanten Geldropse kapper doneren massaal grijs haar voor kunstwerken: 'Grijs is hip'

GELDROP - Klanten van de Geldropse kapper Create Hair & Beauty hebben massaal hun grijze haar gedoneerd. Het haar is, sinds de zomer, op kleur gesorteerd en bewaard in boterhamzakjes. Kapster Marge Ploegmakers gebruikt het om kunstwerken van te maken. Het resultaat, vier prachtige jurken die in een museum niet zouden misstaan.

Het idee ontstond toen oudere klanten van kapsalon Create Hair and Beauty klaagden dat grijze klanten nooit model mogen zijn. "Toen dacht ik, nou dat is prima, mag ik dan uw haar lenen. Ik wilde al langer stof maken van grijs haar en dat is daar een goede basis voor. Toen hebben we al die mensen gevraagd om dat grijze haar te doneren om jurken van te maken", zegt Marge. De kapster kwam er achter dat grijs haar heel makkelijk is te verven. Het resultaat is in de kleurrijke jurken terug te zien.

Grijs is hip

"Het zijn allemaal superleuke klanten die heel enthousiast reageerden en wilden weten wanneer hun haar in een jurk is verwerkt", zegt Marge. Volgens haar is grijs helemaal hip en zijn er ook veel jonge mensen die hun haar grijs laten verven.

Dat de kunstwerken geslaagd zijn, blijkt uit de reacties: "Laatst had ik hier een klant die bij het Van Abbemuseum werkt en die vond dat ze zo in het museum kunnen staan. De jurken zijn niet om te dragen. De kapster is met haar kunstwerken als haarartiest genomineerd voor de Avant Garde coiffure awards.