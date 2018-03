PS'V'ers Jong Oranje over harde nederlaag tegen België: 'Hadden het gevoel lekker te voetballen'

DOETINCHEM - De PSV'ers Bart Ramselaar, Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Sam Lammers verloren met Jong Oranje het oefenduel tegen Jong België met 1-4 en baalden daarvan. Zij vonden de harde nederlaag vooral onnodig.

De Nederlandse beloften kregen van hun Belgische generatiegenoten een lesje in efficiëntie. Voetballend gelijkwaardig, maar waar de Oranje veel in balbezit was, was België veel gevaarlijker bij hun spaarzame kansen. Na een ruststand van 0-1 werd het 1-4 en is er genoeg te evalueren, vindt ook aanvoerder Bart Ramselaar.

“We hadden bijna de hele wedstrijd de bal en hadden het gevoel lekker aan het voetballen te zijn. Maar in het internationale voetbal wordt dat afgestraft. Zij maken drie goals uit een counter en dat mag natuurlijk niet gebeuren.”





Leiderschap

Dat Ramselaar de aanvoerdersband droeg was niet verwonderlijk. De middenvelder heeft al gedebuteerd in het Nederlands Elftal en heeft al behoorlijk wat internationale ervaring.

“Ik ben nog steeds 21 jaar en dus mag ik me ook hier bij Jong Oranje melden en als aanvoerder wat leiderschap mag tonen. Dat is ook belangrijk naar de wedstrijd tegen Andorra toe.”

Want Jong Oranje speelt dan een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. In een poule met verder Engeland, Oekraïne, Schotland en Letland is het zaak dat de ploeg van Art Langeler zich voor het EK gaat plaatsen. Iets wat de laatste twee toernooien niet lukte.

Verdediger of middenvelder

Pablo Rosario staat dan waarschijnlijk ook weer in de basisopstelling. Bij PSV speelt hij vooral op het middenveld, in Jong Oranje is hij centrale verdediger. Een plek die hij ook ambieert.

“Ik speel waar de trainer mij neerzet. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en ook bij Jong PSV heb ik als centrale verdediger gespeeld. Ik heb nog niet een echte voorkeur. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk uit te voeren wat er van me verwacht wordt.”