Michael van Gerwen weer alleen aan kop in Premier League: 'Had je iets anders verwacht?'

GLASGOW - Michael van Gerwen won donderdagavond ruim van Michael Smith, toch was hij na de 7-2 zege niet helemaal tevreden. De nummer één van de wereld baalt dat hij nog steeds niet het gewenste niveau haalt.

Van Gerwen kwam op een 0-2 achterstand. In die fase leek hij ook last te hebben van zijn arm, hij voelde daar regelmatig aan. "Ik voelde me met het ingooien al niet super. Ik had last van mijn arm, het trok een beetje. Als ik mijn arm strekte, voelde ik iets van een spiertje of zenuw die klem zat", zo zei hij tegenover RTL7.

Mighty Mike wilde het niet als excuus aandragen voor de eerste twee legs. "Het was gewoon niet goed. Maar die 148-finish was natuurlijk fantastisch. Op een gegeven moment kom je er toch in. Maar het was niet grandioos."

LEES OOK: Michael van Gerwen maakt indruk tegen Michael Smith, ruime zege in Premier League-topper

Koploper

Door de zege is Van Gerwen nu alleen koploper in de Premier League. "Had je iets anders verwacht dan? Ik ben sowieso door naar de volgende wedstrijden. Maar ik wil bovenaan eindigen voor ik de finaledag in ga. Ik wil niks anders."

"Ik wil mijn best doen, iedere week laten zien wat ik kan en het beste in mezelf naar boven halen. Maar dat is leuk om te zeggen, nu nog doen. Want het beste in mezelf naar boven halen heb ik dit jaar nog niet gedaan in de Premier League.