Paralympiër Van Impelen gehuldigd bij oma in Mierlo: 'Al gezegd dat ze met iets thuis zo komen'

MIERLO - De seniorenwoning van de oma van Linda van Impelen barst uit zijn voegen van de mensen. En oma zelf barst van trots. "Ik heb altijd al gezegd dat ze met iets thuis zou komen."

Burgemeester Link is ook trots: "Linda woont wel niet meer in de gemeente Geldrop-Mierlo maar we willen haar graag hier huldingen. We vinden het toch leuk om haar in het zonnetje te zetten want we zien haar als een ambassadrice van de gemeente."



Het koor The Salty Dogs uit Mierlo laat het plaatselijke volklied door het flatje galmen en de moeder van Linda zet het mes in een grote slagroomtaart van de gemeente. Bovenop ligt een prachtige actiefoto van Linda de skipiste.







Voor de zitskiester zijn het hectische maar mooie dagen sinds ze zilver won op de reuzenslalom in Pyeongchang. "Het ontvangst bij thuiskomst op Schiphol was mooi maar om eerlijk te zijn, dit is mijn eerste echte huldiging", lacht ze.



Op bezoek bij de koning

Vrijdag wordt Linda van Impelen met alle paralympische sporters gehuldigd in Den Haag en mag zij samen met de andere medaillewinnaars nog op audiëntie bij de koning.