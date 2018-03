Een ritje over de A2 zal nooit meer hetzelfde zijn

BEST - Het is een markant gedeelte van de snelweg A2, het stuk tussen Boxtel en Best met de vele populieren aan de zijkant. Maar de bomen gaan verdwijnen. Ze zijn aan het eind van hun leven. De conditie van sommige bomen is inmiddels zo slecht dat ze gevaar opleveren voor verkeer en recreanten. De 53 die er het ergst aan toe zijn, worden volgende week geveld. In het najaar de rest.

"Het is gewoon gevaarlijk", vertelt Frans van Beerendonk van de Brabantse Populieren Vereniging. "Dit kun je niet riskeren. De populier is een boom die niet te diep wortelt. Als de boom enigszins beschadigd is, begint 'ie van onderen weg te kwijnen. Met een beetje stevige wind gaat er nu een aantal om. Je kunt het niet riskeren dat er ongelukken mee gebeuren. Ze staan hier pal langs de A2. Je moet er niet aan denken dat er een op een auto valt."

Terugplanten

Half januari was dit bijna het geval, tijdens de westerstorm die toen over het land trok. Toen belandde een boom op de A2. Die raakte geen auto, maar de boom blokkeerde wel lange tijd de weg.

De Brabantse Populieren Vereniging strijdt voor het behoud van dit cultuurlandschap van populieren, maar staat toch achter de kap van de bomen. "Maar wij willen ervoor zorgen dat er hier straks ook populieren teruggeplant worden", legt Van Beerendonk uit.

