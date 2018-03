Landelijke intocht Sinterklaas in Veghel? VVD Meierijstad staat te trappelen

MEIERIJSTAD - De VVD in Meierijstad staat te trappelen om de Sint dit jaar binnen te halen in Veghel. Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat nog geen enkele gemeente zich bij de NTR heeft gemeld om de landelijke intocht van Sinterklaas te organiseren. “Treurig nieuws”, zegt gemeenteraadslid voor de VVD in Meierijstad Nick de Laat, vrijdagochtend in het programma WAKKER van Omroep Brabant.

De landelijke intocht biedt Meierijstad volgens De Laat ‘een mooie gelegenheid om Meierijstad als nieuwe gemeente te laten zien op de landelijke kanalen'. Hij snapt overigens wel dat gemeenten niet staan te springen de Sint welkom te heten. Dit gezien de protesten, demonstraties en ongeregeldheden die de intocht de laatste jaren met zich meebrengt.





“Veel plezier rond het feest is hierdoor verdwenen”, beaamt De Laat. Maar daar moet Meierijstad zich wat hem betreft niet door laten leiden. In de gemeente wordt de intocht van Sinterklaas volgens hem ‘al jaren op een ontspannen, Brabantse manier georganiseerd’. “Gemoedelijk. En daaraan moeten we vasthouden.”

'Niet dansen naar pijpen NTR'

Het wordt in Veghel als het aan hem ligt niet ‘dansen naar de pijpen van de NTR’ wanneer de Sint er dit jaar officieel zou aankomen. Maar daar moet wat De Laat betreft ‘in goed overleg’ zeker uit te komen zijn.





Het raadslid zegt veel bijval te hebben gekregen vanuit de gemeenteraad voor het plan van zijn partij. Nu is hij van plan met de burgemeester te gaan overleggen of de plannen ook ‘organisatorisch haalbaar zijn’.