De klok een uur vooruitzetten is monnikenwerk voor Toin: 'Je moet er wel met je hoofd bij blijven'

TERHEIJDEN - Wie denkt dat het vooruit zetten van een klok zo simpel is dat het niet de moeite waard is om er een bericht over te schrijven, moet even twee keer nadenken. Voor sommige mensen is het hard en geconcentreerd werken. "Het is niet even een wijzer vooruitdraaien", zegt Toin Krijnen, beheerder van de kerk Sint-Antonius Abt in Terheijden. "Je moet er wel even bij blijven met je hoofd."

Vanaf zaterdagnacht gaat de zomertijd in en worden de klokken een uur vooruit gezet. De kerk in Terheijden is een van de weinige kerken in Nederland die elke week handmatig moet worden opgewonden. Elke zaterdagmorgen is Krijnen daarom in de kerktoren te vinden. Maar als de zomertijd ingaat, heeft hij er beduidend meer werk aan.

LEES OOK: Het begin van de zomertijd krijgt een lenteachtig tintje

Palletje los, palletje vast

Zondagmorgen, rond 9 uur, zal hij via een smal wenteltrapje de kerktoren beklimmen. Dan begint de exercitie: hij moet een palletje los maken, de klok een kwartier voorzichtig met de hand vooruit zetten, palletje vastzetten, klok laten slaan. Dan weer het palletje los maken, de klok weer vooruit zetten, enzovoort, enzovoort. Dat riedeltje moet hij vier keer herhalen. Hij is er een tijd mee zoet.

En klaar is Kees. Zorgvuldigheid is wel geboden: de klok moet precies goed staan. Het hele dorp moet immers de klokken op het juiste moment horen luiden. Een minuutje te vroeg of te laat, is uit den boze.

Wintertijd

Meer geluk heeft Krijnen als het weer wintertijd wordt. Dan hoeft hij de klok niet 23 uur vooruit te zetten. Nee, dan zet hij hem een uurtje stil. "En blijf ik een tijdje lekker in de kerktoren zitten en slinger ik de klok daarna op het juiste moment weer aan."