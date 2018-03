Dronken man gedraagt zich 'dreigend' op schoolplein in Eindhoven

EINDHOVEN - Een dronken man is donderdag in Eindhoven aangehouden nadat hij zich volgens de politie ‘vervelend’ en 'dreigend' had gedragen op het schoolplein van een basisschool in de stad. Bij de politie kwam donderdag een melding binnen dat er moet spoed hulp nodig was bij de school.

Toen agenten bij de school kwamen, troffen ze daar een dronken man die zich ‘dreigend’ had gedragen in de richting van enkele ouders. Hij wilde het schoolplein niet verlaten.

Met wat hulp van een aantal ouders verliet de man het plein toch, maar hij bleef schreeuwen en zich dreigend gedragen, zo laat de politie vrijdag weten. Ook probeerde hij het schoolplein weer op te komen. Terwijl hij hier volgens de politie niks te zoeken had.





Agenten wisten de man uiteindelijk aan te houden. Hierbij verzette hij zich. Ook beledigde hij de agenten. De cel waarin de man werd vastgezet, gebruikte hij vervolgens als toilet. Ook besmeurde hij de cel met bloed.

Behalve openbare dronkenschap en het veroorzaken van wanordelijkheden wordt hem ook vernieling van zijn cel ten laste gelegd.