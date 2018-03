Stoom013: de gekste koffietent van heel Brabant

TILBURG - Hip, urban, jong, dynamisch, ondernemen, eten & drinken, creatief en in ontwikkeling. Op het gebied Spoorzone013 zijn al die (soms opgeblazen) termen van toepassing. In dat vrijgevochten gebied openden Lucas en Bob bijna een jaar geleden een koffietentje in een oude goederenwagon met de toepasselijke naam: Stoom013. In die wagon willen ze de klant het beste bakje koffie van Tilburg voorzetten.

Vooral jongeren hebben een binding met het gebied Spoorzone013. Ze vinden de zichtbare industriële geschiedenis van het gebied indrukwekkend mooi en zijn fan van de vele mogelijkheden om een drankje te doen en een hapje te eten. “We komen hier chillen met de matties”, zegt een jongen die met zijn matties aan het voetballen is, onderwijl begeleid door dreunende bassen uit de auto. Ook dat is Spoorzone013



Gebied wordt populairder

Lucas van Stoom013 bevestigt dat meer en meer mensen het gebied weten te vinden. “Meer Tilburgers lopen nu door het gebied heen in plaats van er omheen en dat merken wij ook.” De goederenwagon waar nu koffie wordt geserveerd hebben de vrienden zelf verbouwd. “De vloer, een nieuw plafond en we hebben het dak zelfs hoger gemaakt”, zegt Bob. “Het is klein maar knus en daardoor heb je heel snel contact met andere koffiedrinkende klanten.” We zijn nu bijna een jaar open en we hebben geen spijt dat we dit avontuur zijn aangegaan.



Sfeer

Spoorzone013 kan vooral op ouderen overkomen als een gebied dat leuk moet zijn, een opgeklopt (gemaakt) gevoel van jong en dynamisch dat je niet mag missen. Jip, die dagelijks te vinden is in de spoorzone, kan zich daar wel iets bij voorstellen, maar heeft dat gevoel zelf niet. En 50-plusser die net een broodje heeft gekocht heeft er ook geen last van. ‘Nee joh, geen gedwongen hippie sfeertje, het is hier leuk en gezellig.”



Knus en warm

De koffietent op het spoor wordt warm gehouden met een klein snorrend houtkacheltje, het draagt bij aan de knusse sfeer die in de wagon hangt. Op één van de wanden hangt een bordje met daarop de tekst ‘Dordrecht’, dat nu dienst doet als kapstok. Het was ooit in bezit van Bob z’n opa de werkte bij de spoorwegen en nu bij zijn kleinzoon hangt in een goederenwagon die is omgebouwd tot koffietentje.