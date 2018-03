Basisschool krijgt prijs voor seksuele voorlichting: 'Er gaat wel tien liter water in een condoom!'

DRUNEN - Niet alleen maar giechelen als het over piemels of vagina's gaat, maar het er serieus over hebben. En laten zien hoe je een condoom gebruikt. Je kan er volgens basisschool Olof Palme in Drunen niet vroeg genoeg mee beginnen. De GGD reikt vrijdag een speciale erkenning aan de school uit om hun seksuele voorlichting te prijzen. "We zijn er super trots op", zegt lerares Ingeborg Bunnik.

Seksuele voorlichting in groep 1

Op de school is veel aandacht voor seksuele voorlichting. Dat begint al bij de kleuters in groep 1 met lessen over emotionele en sociale voorlichting, en gaat door tot en met groep 8. "Soms vinden leraren het spannend om over te praten, en leerlingen ook", zegt Bunnik. "Maar het is zo ontzettend leuk om het erover te hebben. Het zijn lessen met een gouden randje."





Dat vindt Stijn uit groep 8 ook. Wat hij heeft geleerd? "Hoe de eierstokken werken en dat in de baarmoeder het kindje wordt gemaakt. Ook hebben we een condoom opengemaakt en onder de kraan gehouden. Er ging wel meer dan tien liter water in!"

Niks is gek

Volgens leraar Mart Eekels is het de kunst voor docenten om er vooral luchtig over te doen. "Toen ik net begon als leerkracht was ik wel nerveus. Zo vaak heb je het er niet over. Maar het is heel leuk. Leerlingen mogen elke vraag stellen, niks is gek. Het is eigenlijk een grote liefdesles."

Eekels denkt dat seksuele voorlichting steeds belangrijker wordt. "Je hoeft het woord piemel maar te googelen en de afbeeldingen vliegen je om je oren. Kinderen denken daardoor al veel te weten. Maar als je uitlegt hoe het precies werkt, zijn ze toch verrast. Dan is het een wereld die voor ze opengaat."