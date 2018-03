Ook CDA Den Bosch wil landelijke intocht Sinterklaas, partij doet verzoek op rijm

DEN BOSCH - Het CDA in Den Bosch heeft er wel oren naar om de landelijke intocht van Sinterklaas naar de stad te halen. Op rijm vraagt de partij daarom aan het stadsbestuur om in Hilversum kenbaar te maken dat de stad de Sint graag ontvangt. 'Bij een gastvrije ontvangst van de Goed Heiligman en zijn Pieten, Kan heel Nederland van onze stad genieten', schrijft het CDA.

De Bossche partij is niet de eerste die van zich laat horen. Ook de VVD in Meierijstad staat te trappelen om de Sint dit jaar binnen te halen in Veghel, zo bleek eerder. Beide partijen reageren hiermee op het nieuws dat woensdag naar buiten kwam dat nog geen enkele gemeente zich bij de NTR heeft gemeld om de landelijke intocht van Sinterklaas te organiseren.

De NTR laat aan Omroep Brabant weten dat ze inmiddels meerdere reacties heeft gekregen van gemeenten die de landelijke intocht van de Sint willen organiseren. Hoeveel precies wil de omroep niet zeggen. Ook gaat ze verder niet in op de kansen voor een specifieke gemeente. "We gaan met alle gemeenten in gesprek", zegt een woordvoerder. En we zijn 'blij zijn met het enthousiasme'.