Archeologen vallen van de ene verbazing in de andere: 'Cuijk was bepaald geen boerengat'

Archeologen bezig met de opgravingen in de Grotestraat in Cuijk.

CUIJK - Al maanden ligt de Grotestraat in Cuijk open en zijn archeologen bezig met precisiechirurgie. De riolering wordt vervangen en dus is het voor archeologen een uitgelezen kans om zich in te graven in het rijke Romeinse verleden van Cuijk, oftewel Ceuclum. De archeologen wisten dat ze bijzondere dingen zouden vinden, maar bij de meest recente opgravingen komen ze allerlei leuke verrassingen tegen.

Zo vonden archeologen een kapiteel, een bovenstuk van een Romeinse zuil. "Dat betekent dat Cuijk niet bepaald een boerengat was in de Romeinse tijd en dat er echt luxe huizen stonden," zegt archeoloog Channa Cohen-Stuart. Cuijk blijkt dus veel ouder en rijker te zijn dan verwacht.

Puzzelstukjes

De archeologen hebben inmiddels duizenden kilo's scherven uit de Romeinse tijd gevonden. "Veel meer dan we hadden verwacht," vertelt Cohen-Stuart. "En het is echt heel luxe aardewerk, dat in Zuid-Frankrijk en Italië is geproduceerd." De Romeinse Cuijkenaar had dus echt wel wat te besteden.

"We hadden alleen puzzelstukjes aan de randen van Cuijk," zegt Cohen-Stuart. "Nu hebben we ook een dwarsdoorsnede door Cuijk heen. We zien nu alle veranderingen die Cuijk heeft ondergaan door de hele Romeinse tijd heen. Van klein naar groot, naar weer klein." Ook denken de archeologen straks beter te begrijpen hoe de indeling van Cuijk nu precies was in de Romeinse tijd.

Nieuwe wegen

Dat onder Cuijk een Romeinse weg lag, wisten de archeologen wel. Maar ze hebben meer gevonden, zoals een parallelweg, waar vroeger de koeien overheen liepen. Ook hebben ze zijwegen gevonden. "Zo loopt er ook een weg de Korte Molenstraat in," zegt Cohen-Stuart. "We zitten echt op een kruispunt hier."

Ook de degelijkheid van de wegen verbazen de archeologen. "Daar kan Rijkswaterstaat nog een puntje aanzuigen, als je ziet hoe goed het bewaard is gebleven." Ook de Korte Molenstraat wordt opengebroken voor rioleringswerkzaamheden. De archeologen staan te popelen. "Het is heel spannend nu wat dit onderzoek ons verder allemaal gaat brengen." Als de opgravingen in Cuijk klaar zijn, is het nog lang niet klaar. Het vervolgonderzoek duurt dan nog twee jaar.