Maikel stemde op zichzelf, maar kreeg toch 0 stemmen: hertelling op stembureau Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De stemmen die afgelopen woensdag zijn uitgebracht in zorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom zijn herteld. Dit gebeurde op verzoek van Lijst Linssen. Maikel de Bekker, kandidaat-raadslid voor deze partij, stemde op zichzelf en ook zijn vrouw ging voor hem. Toch zag hij bij de uitslag van zijn stembureau een '0' achter zijn naam staan. "Voor de uitslag maakt het niets uit, maar voor de beeldvorming is het wel belangrijk dat de stemmen zijn herteld", zegt De Bekker.

Partijleider Ton Linssen heeft de fractievoorzitters gevraagd om alle stemmen te laten hertellen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de Scheldestad zijn uitgebracht. Hij reageert furieus op onregelmatigheden die volgens hem hebben plaatsgevonden. De gemeente Bergen op Zoom reageert vooralsnog niet op de berichtgeving.



'Gezonde en uitgeruste hertelling'

Volgens hem hebben zijn er mensen die woensdag van halfacht ’s morgens tot één uur 's nachts op het stembureau gezeten. "Dit moet tot fouten hebben geleid", aldus Linssen. Hij zegt dat zowel ambtenaren als vrijwilligers tegen hem hebben gezegd dat dit ook is gebeurd. Hij pleit voor een ‘gezonde en uitgeruste’ hertelling. Mochten de fractievoorzitters ‘nee’ zeggen, dan legt Linssen zich er bij neer.

Hij maakt wel een punt van de fout die is gemaakt in Stuijvenburgh. Ook heeft hij bij burgemeester Frank Petter gemeld dat het mis is gegaan in dorpshuis ’t Weike in Lepelstraat. Hier heeft de voorzitter van het stembureau eigenhandig twee stembiljetten ingevuld.

'Dat mag niet'

Linssen: “Het aantal stemkaarten en stembiljetten kwam niet met elkaar overeen. Toen zijn zomaar twee biljetten op naam van GBWP en het CDA ingevuld, zo zag een lid van onze partij die actief was op dit stembureau. Bovendien heeft de voorzitter het ook toegegeven, zonder overigens dat hij dit in het proces-verbaal heeft vermeld. Ook dat is tegen de regels. Dat mag niet. Ik heb Petter gevraagd de uitslag nog niet vast te stellen. Doet hij dat wel, dan stap ik naar de Raad van State. Hier is sprake van vervalsing." Toch komt hier geen hertelling.