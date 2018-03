Grote verontwaardiging in Spoetnikstraat om boek en film: 'Als ze komen, houden we de deur op slot

HELMOND - Boos zijn ze, heel boos. De bewoners van de Spoetnikstraat in Helmond reageren vol afgrijzen op de manier waarop hun straat wordt afgespiegeld in het gelijknamige boek van Martijn Neggers. "Het is pure porno'.." Dat Theo Maassen nu de filmrechten heeft gekocht maakt het zelfs nog erger. "Hoe krijgen wij ons huis hier nog ooit verkocht?"

"Wij wonen al vijftig jaar in deze straat en in al die jaren is hier nog nooit politie geweest." De familie Terbeek is op zijn zachtst gezegd ontstemd over het boek. "Dit is een hele rustige straat, maar als je het boek leest is het net alsof hier alleen maar schorem woont." Hun voornamen mogen niet vermeld worden. "We worden er nu al op aangekeken, je ziet mensen vreemd kijken als we vertellen dat we in de Spoetnikstraat wonen." Als het aan hen ligt, is er al genoeg publiciteit geweest.









"We hebben plannen om ons huis te verkopen, maar dat zal nu heel moeilijk worden", zeggen de heer en mevrouw Terbeek met ingehouden woede. "En dan wordt er straks ook nog een film van gemaakt!"

'Er is geen verhaal'

Het boek kregen ze van de schrijver. Enthousiast zijn ze er niet over. "Het is heel warrig, er is eigenlijk geen echt verhaal." Dat de schrijver benadrukt dat het hele boek pure fictie is, kan hun boosheid niet verzachten. "Waarom heeft hij dan de naam van de straat niet ook verzonnen? Hij had ook zijn eigen straatnaam kunnen gebruiken."

Vernietigende kritiek op het boek komt ook van Annelies van de Heuvel. "Ik ben er vol nieuwsgierigheid aan begonnen - ik heb het zelfs laten signeren - en ik heb mijn best gedaan gedaan om het te lezen, maar ik kwam niet verder dan pagina 30."

Dat was voldoende om het boek te bestempelen als 'pure porno'. Haar man Hans vult aan: "Volgens het boek wonen in ons huis mensen die 'luidruchtige seks' hebben. Onze buurvrouw is in het boek een hoer. Zeg nou zelf: dat wil toch niemand gezegd hebben over de straat en het huis waar je al 45 jaar woont?"

Aanklacht wegens smaad

Net als de familie Terbeek overwegen ook Annelies en Hans van de Heuvel om de rechter in te schakelen als hun straat door het boek nog meer negatieve publiciteit krijgt. "Zou dit een zaak kunnen zijn voor de rijdende rechter", vraagt Hans zich af. De familie Terbeek gebruikt de beschuldiging 'smaad'. "Ja, we overwegen een aanklacht."



Het enige positieve geluid in de Spoetnikstraat komt van de zestienjarige Wessel Arts. "Ik heb het boek helemaal gelezen en ik vond het erg grappig. Er gebeurt van alles in." Hij heeft wel een idee hoe de schrijver aan de titelnaam komt. "Hij heeft als docent op het Carolus Borromeus College gewerkt, zo kent hij Helmond." Dat Theo Maassen het boek nu wil verfilmen, vindt hij 'wel lachen'. Maar zijn ouders denken daar anders over. "Mijn moeder is bang dat het ons huis onverkoopbaar maakt."



De familie Terbeek heeft de verdediging tegen eventuele filmploegen al in stelling gebracht. "Als ze komen, houden we de deur op slot."