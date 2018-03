DAF Trucks boekt recordomzet, maar maakt toch minder winst

EINDHOVEN - DAF Trucks in Eindhoven heeft de omzet vorig jaar zien groeien naar een recordbedrag van 5,1 miljard euro. Dit is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2016, toen de omzet uitkwam op 4,8 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf heeft doorgegeven aan de Kamer van Koophandel in Eindhoven.

Het bedrijf verkocht meer vrachtwagens, ook buiten Europa. Maar DAF had vorig jaar ook last van tegenvallende wisselkoersen, hogere grondstofprijzen en hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Daardoor kwam de winst over 2017 uit op 273 miljoen euro, waar in 2016 nog 390 miljoen euro werd verdiend.

Boete

De winst in 2016 was fors hoger, ook omdat het bedrijf een reservering uit 2015 van 97,3 miljoen euro meetelde voor een boete van de Europese Commissie wegens een veroordeling voor verboden prijsafspraken.

Het totaal aantal verkochte DAF-vrachtwagens steeg met 8 procent naar 61.122 trucks. Het aantal voltijdsbanen nam ook toe, met 6 procent, naar 8517 medewerkers. Het bedrijf zoekt nog personeel om een productieverhoging naar 240 trucks per dag vanaf 2 april mogelijk te maken. Ook worden er nog mensen gezocht voor de ontwikkelafdeling van het bedrijf.

Onderzoek

De Eindhovense vrachtwagenbouw besteedde vorig jaar 25 miljoen euro extra aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe trucks en dieselmotoren.

In de Europese markt voor zware vrachtwagens, boven de 16 ton, bereikte DAF Trucks een marktaandeel van 15,3 procent. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Hongarije is het bedrijf marktleider in de verkoop van zware trucks.

Record

Buiten Europa verkocht het bedrijf vorig jaar ruim 900 vrachtwagens. Dit is een nieuw record. In Taiwan en Jordanië is DAF marktleider. In Rusland, Nieuw-Zeeland, Wit-Rusland en Zuid-Afrika nemen de verkopen van DAF Trucks toe.

DAF heeft behalve een fabriek in Eindhoven ook vestigingen in Westerlo (België), Leyland (Verenigd Koninkrijk) en Ponta Grissa (Brazilië) en ruim duizend dealers wereldwijd.