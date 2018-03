Maarten van der Weijden kan na zijn Elfstedentocht raadslid worden, maar of hij dat ook doet...

WAALWIJK - Zwemmer Maarten van der Weijden kan raadslid worden in de gemeenteraad van Waalwijk. Hij is met voorkeurstemmen verkozen voor de VVD. De olympisch kampioen op de 10 kilometer in 2008 was vorig jaar al lijstduwer voor de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Het is nog niet duidelijk of Van der Weijden ook in de raad gaat. De zwemmer is het komende halfjaar bezig met de voorbereiding en training voor de Elfstedentocht die hij gaat zwemmen. Daarna heeft hij het eerste recht om een VVD-raadslid te vervangen. In totaal stemden 233 Waalwijkers op Van der Weijden.

Bekende Nederlandsers

Meer bekende Nederlanders deden een gooi naar het raadslidmaatschap, zoals acteur en presentator Marc Klein Essink (VVD, Waterland), cabaretier Vincent Bijlo (Perspectief 21, Bunnik), oud-voetballers René Eijkelkamp (Gemeentebelangen Dalfsen) en Lex Schoenmaker (CDA, Den Haag) en darter Raymond van Barneveld (Groep de Mos, Den Haag). Zij kwamen allemaal niet in de raad.