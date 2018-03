25-jarige man moet jaar de cel in voor het plegen van ontucht met twaalfjarige uit Tilburg

BREDA - Een 25-jarige man uit Diessen heeft twee jaar celstraf gekregen voor het plegen van ontucht met een 12-jarige jongen uit Tilburg. De helft van de straf is voorwaardelijk. De man werd vrijgepleit van verkrachting. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vrijdagmiddag.

De rechtbank legde de man een contactverbod met het slachtoffer op. Ook moet hij hem ruim 7000 euro schadevergoeding betalen en een psychische behandeling ondergaan. De proeftijd is drie jaar.

Het Openbaar Ministerie had eerder tweeënhalf jaar cel geëist waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgen deskundigen is de man uit Diessen verminderd toerekeningsvatbaar. De ontucht gebeurde tussen 2014 en 2017. De verdachte dreigde zelfmoord te plegen als de jongen tegen zijn ouders zou vertellen dat ze seks hadden.

De verliefde man had via Skype contact met de jongen. De twee kenden elkaar via het computerspel 'League of Legends'. Ze spraken af in Hotel De Postelse Hoeve en Bastion Hotel Tilburg, zodat de ouders niets doorhadden. De verdachte kwam ook bij de jongen thuis. Hij ging zelfs mee op vakantie naar Luxemburg met de jongen en zijn ouders. Die hadden toen nog niets door.

Zelfmoord

Begin vorig jaar kreeg de moeder twijfels, toen het jongetje de man zelf ging opbellen. In het laatste gesprek tussen de twee dreigde de man tegen een boom te rijden, als de jongen iets tegen zijn ouders zou zeggen. Het jongetje vertelde het toch.

De man werd in september 2017 opgepakt. Op zijn computer is kinderporno gevonden.