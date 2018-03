Toon Heijmans wilde eigenlijk een heel ander MH17-gedenkteken, maar hij is trots op het resultaat

DRUTEN - Het MH17-gedenkteken bij Vliegbasis Eindhoven voor de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners van rampvlucht MH17 wordt zaterdag onthuld. Tijdens een herdenking bij de vliegbasis wordt het beeld gepresenteerd. Het monument is ontworpen door de Nijmeegse kunstenaar Toon Heijmans (91). In een bronsgieterij in Druten werd de afgelopen dagen de laatste hand gelegd aan het gedenkteken.

Met een schuurmachientje worden nog even de letters en cijfers M-H-1-7 opgepoetst. ‘’Het is echt prachtig. Ik zie het nu voor het eerst maar het komt echt heel goed tot zijn recht.’’

‘Moet je het wel doen?’

Een takel hijst daarna centimeter voor centimeter het beeld op een replicablok. ‘’Nu hebben we letterlijk en figuurlijk een beeld’’, zegt initiatiefnemer Ronald Rutten. Hij was destijds namens uitvaartverzorger Monuta betrokken bij het begeleiden van de nabestaanden. Daarna richtte hij samen met nabestaande Anton Kotte uit Eindhoven de Stichting Walk-for-298 op.

Heijmans werd door de stichting gevraagd om een gedenkteken te ontwerpen. Even twijfelde de kunstenaar of hij de klus moest accepteren. ‘’Ik vroeg me af: Toon, moet je het wel doen?’’

Buk-raket

Uiteindelijk besloot hij, vol emotie, aan de slag te gaan. ‘’Mijn gevoel was: hier zijn driehonderd mensen binnen een minuut geëxecuteerd. Ik wilde meteen de schuldige aanwijzen en tekende een Buk-raket met het logo van de vliegmaatschappij.’’ Toch kwam dat beeld er niet. ’’Een klankbordgroep met nabestaanden wees het ontwerp af.’’









Het werd uiteindelijk een beeld met als titel ‘Verbinding’, waarin de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners centraal staan. In het midden staat de tekst ‘Ik zal je nooit vergeten’, die samen met andere persoonlijke woorden een wereldbol vormen.

‘Besef nu impact pas’

De ruimte daartussen symboliseert de leegte die is achtergebleven door het wegvallen van de slachtoffers. De sokkel bestaat uit 298 stenen, voor elk slachtoffer één.

Als het beeld eenmaal op het blok is geland, kijkt Heijmans vol trots van boven naar beneden. ‘’Ik ben zeer tevreden dat ik mee kan werken aan een vorm van troost voor de nabestaanden. Ik besef feitelijk nu wat voor impact het heeft om zo’n drama te overleven.’’