Olympische huldiging Ireen, Niek, Cheryl en Linda in Den Haag

DEN HAAG - De Nederlandse olympische en paralympische sporters die mee hebben gedaan in Pyeongchang zijn vrijdagmiddag gehuldigd in de Grote Kerk in Den Haag. Onder hen de Brabantse sporters Ireen Wüst, Cheryl Maas, Niek van der Velden en Linda van Impelen. Onder meer minister Bruno Bruins van Sport sprak de atleten toe. Ook overhandigde hij een beeldje als herinnering aan de Spelen aan Ireen Wüst, de 'grootste Nederlandse olympiër aller tijden'.

Een beeldje dat de schaatsster uit Goirle al eerder kreeg. "Ik zet hem naast de andere", zei ze dan ook nadat ze het in ontvangst had genomen. Voor Wüst was er vrijdag in Den Haag geen lintje, die koninklijke onderscheiding heeft ze immers al. De gouden medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen die deze onderscheiding nog niet hadden, werden vrijdag wel geridderd.

Dat gold voor de schaatssters Carlijn Achtereekte en Esmee Visser, schaatser Kjeld Nuis, shorttrackster Suzanne Schulting en zitskiër Jeroen Kampschreur. Zij werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.





Behalve minister Bruno Bruins, sprak ook vicepremier Hugo de Jonge de sporters toe. Hij verving premier Mark Rutte die bij de Europese Raad in Brussel is. Maar als hij had kunnen kiezen, was Rutte liever in Den Haag geweest, zei de vicepremier.

Naar koning en koningin

Na de huldiging in de Grote Kerk worden de medaillewinnaars ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima op paleis Noordeinde. Hierbij is ook prinses Margriet aanwezig. Zij is erelid van het Internationaal Paralympisch Comité.

Op het bordes van het paleis wordt vrijdagmiddag de traditionele groepsfoto gemaakt. Het gaat dan om een groot gezelschap, want op de Winterspelen wonnen de schaatsers en shorttrackers samen twintig medailles. Terwijl de para-skiërs en -snowboarders op de Paralympics zeven keer eremetaal veroverden.