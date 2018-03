Twijfel over verkiezingsuitslag Bergen op Zoom: hele weekend hertellen van stemmen

BERGEN OP ZOOM - Alle stemmen die afgelopen woensdag zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bergen op Zoom worden opnieuw geteld. Burgemeester Frank Petter heeft dit besloten. De klus begint nog deze vrijdag. Aanleiding voor deze beslissing zijn onregelmatigheden die vooral door Lijst Linssen aan het licht zijn gebracht.

Petter laat weten dat alle verloven zijn ingetrokken en dat het tellen naar verwachting zondag is afgerond. Dan wordt ook meteen de uitslag bekend gemaakt. De gemeente Bergen op Zoom telde woensdag 34 stemlokalen, er zijn toen 26670 stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage was 49,9 procent.



Gestemd en toch een '0'

Directe aanleiding voor de hertelling was een fout die aan licht kwam bij een kandidaat-raadslid van Lijst Linssen. Maikel de Bekker stemde op zichzelf en ook zijn vrouw ging voor hem. Toch zag hij bij de uitslag van zijn stembureau in zorgcentrum Stuijvenburgh een '0' achter zijn naam staan. In Lepelstraat heeft de voorzitter van het stembureau eigenhandig twee stembiljetten ingevuld. Dit gebeurde in dorpshuis 't Weike. Verder zou er in Halsteren ook wat mis zijn gegaan.



'Fouten onvermijdelijk'

Linssen reageerde furieus op de onregelmatigheden die volgens hem hebben plaatsgevonden. De voormalig wethouder in Bergen op Zoom heeft vernomen dat er mensen woensdag van halfacht ’s morgens tot één uur 's nachts op het stembureau hebben gezeten. "Dit moet tot fouten hebben geleid", aldus Linssen. Hij zegt dat zowel ambtenaren als vrijwilligers tegen hem hebben gezegd dat dit ook is gebeurd.



Linssen was het niet om de uitslag te doen: hij vindt dat door de geconstateerde misstanden de democratie een slechte dienst is bewezen. Hij vroeg de fractievoorzitters vrijdagmorgen al om alle stemmen te laten hertellen. De Partij van de Arbeid liet als eerste weten dat ze het hiermee eens is. De verkiezingen in Bergen op Zoom werden overigens gewonnen door GPWB (acht zetels), gevolgd door de VVD (vijf) en Lijst Linssen (vier).