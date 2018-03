Oranje-aanvoerder Van Dijk treedt in voetsporen van Bredanaars Kees Rijvers en Daan Schrijvers

BREDA - Virgil van Dijk werd gisteren benoemd tot de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. Daarmee wordt hij de derde Bredanaar die de band van Oranje mag dragen. De vorige twee aanvoerders uit Breda van Oranje, Kees Rijvers en Daan Schrijvers, vinden dat het aanvoerderschap niet zo veel voorstelt: "Het kiezen van een goede aanvoerder zorgt er niet voor dat je wedstrijden wint."

Volgens Kees Rijvers, de eerste Bredase aanvoerder van het Nederlandse elftal, moet het aanvoerderschap ook niet overdreven worden. "Het stelt niet zo veel voor hoor", zegt de Bredanaar. "Het belangrijkste was gewoon dat je speelde." Daar sluit Daan Schrijvers zich bij aan. "Het kiezen van een goede aanvoerder zorgt er niet voor dat je wedstrijden wint. Het is allemaal niet zo spannend."

Goede keuze

"Dit is geweldig nieuws natuurlijk. Voor mij persoonlijk, voor mijn familie. Ik ben er hartstikke blij mee. Het is een hele eer om aanvoerder te zijn van jouw land", zei Van Dijk donderdag op de persconferentie. Schrijvers vindt het wel een goede keuze van de bondscoach om Van Dijk aanvoerder te maken. "Hij is een van de betere spelers op dit moment", zegt de oud-speler van onder meer NAC Breda.

Virgil van Dijk noemde het aanvoerderschap een eer, Schrijvers had dat gevoel zelf niet. "Ik wilde gewoon wedstrijden spelen en winnen. Dat ik dan een band om m'n arm had maakte niet veel uit." Ook Rijvers, over wie er in 2016 een boek is geschreven, stond er niet bij stil. "Het was voor mij niks bijzonders. Ik had ook geen gevoel van trots hoor." Kees Rijvers was zelf twee wedstrijden aanvoerder van het Nederlands elftal. Tijdens de wedstrijden tegen België en Bulgarije droeg hij de band.

Debuutwedstrijd Cruijff

Schrijvers was in veertien wedstrijden de aanvoerder van Oranje. Daar zit één opvallende wedstrijd tussen: tijdens het debuut van Johan Cruijff was hij de aanvoerder. "Cruijff ging er die wedstrijd met rood af", herinnert Schrijvers zich. Verder kan hij er nog weinig van herinneren. "Ik weet nog wel dat ik toen een vaderlijke arm over zijn schouder legde, maar verder weet ik het niet meer."

Drie keer Breda

Rijvers, Schrijvers en Van Dijk: alle drie de heren werden geboren in Breda. "Breda voorop", zegt Rijvers. Ook Schrijvers vindt het een leuk feitje. "Het zegt natuurlijk niet zo veel, maar het is wel leuk voor Breda."