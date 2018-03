Sam (25) maakte een lelijke valpartij op een spoorwegovergang, nu knokt ze voor schadevergoeding

DEN BOSCH - Twee maanden is het nu geleden dat Sam Post een lelijke valpartij maakte op de schuine spoorwegovergang in Orthen in Den Bosch. Haar fietsband kwam vast te zitten tussen de rails, waardoor ze op haar hoofd viel en bewusteloos raakte. Twee mannen konden haar van het spoor halen, net voordat er een trein voorbijraasde. Nog steeds is Sam niet de oude. En evenmin is duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeluk. Spoorbeheerder ProRail en de gemeente Den Bosch wijzen volgens haar met de vinger naar elkaar. "Ik voel me totaal niet serieus genomen."

Met een hersenkneuzing, een schedelbreuk en interne bloedingen in haar hersenen belandde de 25-jarige Sam uit Den Bosch begin januari in het ziekenhuis. "Van het ongeluk herinner ik me niets meer", vertelt ze. "Maar de gevolgen, daar heb ik nog steeds iedere dag last van."

Weinig energie en hoofdpijn

Het herstel gaat erg langzaam. Sam heeft weinig energie en het kost haar moeite zich te concentreren. "Ik moet echt oppassen om niet te veel te doen, anders krijg ik last van hoofdpijn. Ook ben ik overgevoelig voor licht, zelfs in huis. Ik heb andere gordijnen gekocht, want ik kon het licht niet verdragen."

Sam werkt als goudsmid, een job waarbij ze heel gefocust en nauwgezet bezig is. Was het vroeger een feest iets moois te creëren, nu doet ze inpakwerkzaamheden, drie keer per week, een paar uurtjes per dag. "Ik maak me zorgen. Kan ik dit werk wel blijven doen? Of blijft het zoals het nu is? Dan heeft het onherroepelijk ook gevolgen voor mijn salaris. Mijn baas heeft me gelukkig een nieuw contract aangeboden, maar voor hoeveel uur, dat is nog maar de vraag."

Sporten of op stap gaan, is er sowieso niet meer bij. "Ik kom thuis, eet wat en heb dan een uur nodig om tot rust te komen. Mijn hele leven is overhoop gehaald door het ongeluk."

'Knokken voor een schadevergoeding'

De spoorwegovergang wordt momenteel aangepakt, zodat gevaarlijke valpartijen voor fietsers straks tot het verleden behoren. Maar toch kan Sam het nog niet afsluiten. "ProRail en de gemeente Den Bosch geven niet thuis en wijzen allebei naar de ander als het gaat om de schuldvraag. Ik vind het belachelijk dat ze geen verantwoordelijkheid nemen. Dit ongeluk is niet mijn schuld, ik kan hier niks aan doen. En toch moet ik nu knokken voor een schadevergoeding."

Sam heeft veel kosten gemaakt na het ongeluk. "Het eigen risico voor de ziekenhuisopname, waar ik zelf voor opdraai, is erg hoog. Ook heb ik veel medicijnen en pijnstillers. En daarnaast bezoek ik regelmatig een psycholoog, die me helpt te verwerken wat er is gebeurd. Het kost handenvol geld."

Sam heeft nu een advocaat ingeschakeld. Die heeft de gemeente Den Bosch en ProRail laten weten dat er snel uit willen komen. Lukt dat niet, dan daagt hij hen voor de rechter.

Reactie

ProRail en de gemeente 's-Hertogenbosch geven desgevraagd een korte reactie aan Omroep Brabant: "Letselschade vraagt om een zorgvuldige afhandeling. De voortgang van deze claim heeft onze serieuze aandacht. Daarbij gaat onze eerste zorg uit naar een gedegen beoordeling van de ontvangen claim."