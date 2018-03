Rico Verhoeven wil in september opnieuw vechten tegen Badr Hari

BERGEN OP ZOOM - Rico Verhoeven wil niets liever dan opnieuw in de ring staan tegenover Badr Hari. De kickbokser wil ergens in Nederland in september een rematch tegen Hari. Verhoeven won ruim een jaar geleden van Hari. De Marokkaan moest toen na twee rondes opgeven wegens een armblessure.

In gesprek met BNR laat Verhoeven weten dat hij zo snel mogelijk weer tegenover Badr Hari wil staan. ""Badr kwam met een boodschap na zijn laatste wedstrijd en hij zei: er zit een rematch aan te komen", zegt de 28-jarige Verhoeven. "Laat ik wat duidelijkheid verschaffen met een datum en een locatie: september, ergens in Nederland."

Verhoeven laat weten dat hij nu al klaar is voor het gevecht, maar hij wil Hari graag de kans geven om te herstellen van zijn gevecht begin maart. "Hij zal nog wel wat tijd nodig hebben om te herstellen. Ook zal hij de trainingstijd nog goed kunnen gebruiken denk ik."

Rematch

In december 2016 vochten de heren al een keer. Toen werd de wedstrijd afgespeeld in Oberhausen en moest Hari al snel opgeven. Daarna werd al vaak gesproken over een rematch. Badr Hari wilde na zijn comeback begin maart tegen Hesdy Gerges nog niet ingaan op de mogelijke rematch. "Dit gevecht was de boodschap voor hem (Verhoeven, red.). Ik heb laten zien dat er niets mis is met mijn conditie en mijn fysieke gesteldheid. Ik ben sterk en fit."

De laatste wedstrijd die Verhoeven vocht was voor de wereldtitel tegen Jamal Ben Saddik. De kickbokser uit Bergen op Zoom won na vijf rondes in een spectaculaire wedstrijd, waarin hij Jamal uiteindelijk knock-out sloeg.