Art Rooijakkers stopt met Wie is de mol? en stapt over naar RTL

HILVERSUM - Art Rooijakkers (43) stopt als presentator van Wie is de mol? en gaat per 1 april aan de slag bij RTL. Hij tekent een driejarig contract. Dat maakte RTL vrijdag in Hilversum bekend.

Rooijakkers was de afgelopen jaren in dienst van AVROTROS. Hij presenteerde onder meer het succesprogramma Wie is de mol? Het spelprogramma werd in 2013 bekroond met een Gouden Televizierring.

Na de zomer is Rooijakkers voor het eerst te zien bij RTL. De presentator gaat zowel studioprogramma's als programma's op locatie doen.

Onlangs werd bekend dat ook Twan Huys, presentator van Nieuwsuur, overstapt naar RTL. Hij volgt vanaf september Humberto Tan op als presentator van RTL Late Night.