Man gooit steentje naar politiebureau en wordt door agenten opgepakt wegens vernieling

EINDHOVEN - Een man is vrijdagmiddag door agenten opgepakt wegens vernieling nadat hij een steentje tegen de ruit van een politiebureau in Eindhoven had gegooid. Opmerkelijk: na zijn actie kwam hij dat zelf keurig melden aan de balie.

Agenten die hun dienst draaiden op het politiebureau aan de Michelangelolaan in de wijk Woensel, keken vreemd op toen ze ineens een klap hoorden. In eerste instantie wisten ze niet goed waar het geluid vandaan kwam.

Reden onduidelijk

Meteen daarna kwam er een man het politiebureau binnenlopen met de mededeling: "Ik heb zojuist een steen tegen de ruit van het politiebureau gegooid". Toen de agenten vroegen waarom antwoordde hij: "Daar heb ik zo mijn redenen voor." Verder zweeg hij.

Na een korte inspectie bleek dat een ruit van het politiebureau beschadigd was. De man werd hierop aangehouden voor vernieling. Hij werd overgebracht naar het hoofdbureau maar ook daar wilde hij niet vertellen wat hem tot zijn daad bracht. Zo schrijft de politie Eindhoven op Facebook.