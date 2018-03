Trotse Leon Vlemmings keert als algemeen directeur terug bij Helmond Sport

HELMOND - Leon Vlemmings is de nieuwe algemeen directeur van Helmond Sport. Hij volgt vanaf 3 april huidig directeur Marcel van den Bunder op.

"Als B-junior van vv Gemert werd ik door Helmond Sport gevraagd om voor het eerste A-jeugdelftal in de geschiedenis van Helmond Sport te spelen. Later heb ik mijn debuut mogen maken in het eerste elftal. Het maakt me enorm trots dat ik nu gevraagd ben om in een andere rol terug te keren", zegt Vlemmings (47) op de website van de club uit Helmond.

"Helmond Sport heeft door het nieuwe stadion en de sport- en beleefcampus een mooie toekomst voor zich om, samen met andere partners, echt iets te kunnen betekenen voor Helmond", vervolgt Vlemmings. "Tegelijkertijd zal dit toekomstperspectief energie geven om ook op korte termijn te presteren. Voor mij persoonlijk is dit een geweldige uitdaging waarin ik met mijn ervaring in de bedrijfstak betaald voetbal, het onderwijs en het bedrijfsleven graag onderdeel van uit wil maken."

Verleden

Vlemmings krijgt eigenlijk twee functies bij Helmond Sport. Naast algemene zaken krijgt hij ook technische zaken in zijn portefeuille. Voorzitter Philippe van Esch: "Leon brengt een vracht aan ervaring mee en kent de voetballerij erg goed. Wij zijn er van overtuigd dat hij de juiste man is voor Helmond Sport.”

Vlemmings was als trainer eerder werkzaam bij Feyenoord, PSV, AEK Larnaca en Go Ahead Eagles. Daarnaat was hij als technisch manager werkzaam bij Roda JC.

