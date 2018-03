Vrouw rijdt tegen boom, auto gaat in vlammen op

SCHIJNDEL - Een vrouw is vrijdagavond met haar auto tegen een boom gereden op de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. Haar wagen vloog daarna in brand. De automobiliste is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De vrouw reed omstreeks kwart over zes vanuit Schijndel naar Sint-Oedenrode. Ze kwam door onbekende oorzaak aan de andere zijde van de weg tegen een boom terecht met haar wagen. Het voertuig vatte daarna vlam.

De uitgerukte brandweer kreeg de brand snel onder controle. Het ongeluk gebeurde ter hoogte met de kruising Veerse Heide. De Schijndelseweg werd in beide richtingen afgesloten.