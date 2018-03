Zin in koffie én benieuwd hoe je haar zit? In Tilburg kan je nu de selfieccino bestellen

TILBURG - Je cappuccino begeleid door een duckface op Instagram zetten, dat trucje kennen we inmiddels wel #coffeebreak. Maar in Tilburg kan je je duckface nu ook op je cappuccino zetten. In restaurant Grill-ig verkopen ze namelijk de selfieccino.

“Je kan de foto uploaden via een speciale app”, legt eigenaar Thomas uit. “Die app stuurt de foto dan naar de voedselprinter en die print de foto met koffie-extract op je cappuccino.”

Eerste van Brabant

Met zijn restaurant is gadgetliefhebber Thomas de eerste in Brabant die de selfieccino aanbiedt. “Ik hield de ontwikkeling van deze machine al langer in de gaten. Toen zag ik hem op een horecabeurs staan.” En nu staat hij dus in Tilburg.

Het is overigens niet verplicht om je eigen foto te uploaden. De mensen die zichzelf al vaak genoeg in de spiegel zien, kunnen zich ook laten verrassen door de barista. Wie een foto op zijn koffie wil, moet wel bereid zijn om een cappuccino of latte macciato te nemen. Dat zijn de enige twee drankjes waar het bij werkt.