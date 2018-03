Spoor gesloten door defecte trein in Oisterwijk, gevaarlijke situatie door overstekend verkeer

OISTERWIJK - Een defecte goederentrein staat vrijdagavond sinds zes uur stil op het spoor ter hoogte van de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk. De spoorwegovergang aan de Heusdensebaan blijft dicht door de defecte trein die gas vervoert.

Eén spoor is nog steeds beschikbaar voor treinen die door Oisterwijk moeten, wat momenteel stapvoets gebeuren. Hoewel de spoorbomen gesloten blijven steken er alsnog voetgangers, fietsers en zelfs auto's over, wat gevaarlijke situaties oplevert omdat er dus nog altijd een spoor open is.

De gevolgen van de defecte trein veroorzaakt veel vertraging, ook op de omringende wegen. Hoe laat de problemen zijn opgelost is nog onduidelijk.