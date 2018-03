Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - De 31ste speelronde van de Jupiler League is verdeeld over meerdere dagen. Vrijdagavond komen er vier verschillende Brabantse clubs in actie. Volg hier de tussenstanden.

Helmond Sport-FC Oss 2-0

Een Brabants duel in de Jupiler League. Helmond Sport, nummer zeventien, ontvangt FC Oss, nummer elf. Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen weet dat de tegenstander slechts één van de laatste zes duels wist te winnen, toch onderschat hij FC Oss niet. "Ze beschikken over een goede ploeg met veel loopvermogen. Het zat FC Oss de afgelopen weken niet mee, maar dat kan gebeuren. Er zijn wedstrijden geweest waarin ze zeker niet de mindere ploeg waren, maar het viel net niet goed uit voor ze. Dat kan zomaar weer omslaan."

Klaas Wels, trainer van FC Oss, blijft ondanks de mindere serie rustig. "Wij moeten vooral op deze voet verder gaan. We hebben een serie van zeven pittige wedstrijden achter de rug en daarin hebben we meer dan behoorlijk spel op de mat gelegd."

Helmond Sport komt binnen een kwartier op voorsprong. Ron Janzen maakt een frommelgoal. FC Oss zet na de tegentreffer druk, maar scoren doet het nog niet. Giovanni Hiwat zet de thuisploeg na een kwartier spelen in de tweede helft op een 2-0 voorsprong.





Jong FC Utrecht-Jong PSV 0-2

Jong PSV is de hoogst geklasseerde Brabantse ploeg in de Jupiler League. Na dertig wedstrijden stijd de ploeg van trainer Dennis Haar zesde, met dertien punten achterstand op koploper Jong Ajax. Na vijf minuten is het al raak. Dani van de Moot schiet de tweede ploeg van PSV op voorsprong. Marcel Ritzmaier maakt er na een half uur spelen 0-2 van, de middenvelder schiet een vrije trap op fraaie wijze - via de handen van de doelman - binnen.





MVV-FC Eindhoven 1-0

De terugkeer van Mart Lieder leverde FC Eindhoven direct een overwinning op. De spits scoorde drie keer tijdens de 5-2 zege op Jong FC Utrecht. In Maastricht staat de voorhoedespeler ook weer in de spits bij de ploeg voor David Nascimento. In blessuretijd komt de thuisploeg op voorsprong. Alessandro Ciranni tikt een voorzet binnen.