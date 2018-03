Politie houdt grote zoekactie in Vlijmen na wilde achtervolging

De auto van de man is in beslag genomen. (Foto: Foto Persbureau Midden Brabant)

VLIJMEN - De politie heeft na een grote zoekactie in de wijk Vijfhoeven in Vlijmen een man aangehouden. De man reed na een wilde auto-achtervolging een doodlopende straat in en probeerde te voet te vluchten.

Bij de zoekactie die volgde waren zeker twaalf agenten betrokken. Bij zijn aanhouding zou de man zich vervolgens zeer agressief hebben gedragen.

Bekende van de politie

De man zou een bekende van de politie zijn. Hij is overgebracht naar een cellencomplex in Den Bosch. De auto is in beslag genomen.