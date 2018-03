Mogelijk schietincident in Bergen op Zoom, straat afgesloten voor technisch onderzoek

BERGEN OP ZOOM - De politie is een onderzoek gestart na een mogelijk schietincident in de Adriaan Brouwerstraat in Bergen op Zoom. Dat meldt de politie op Twitter.

Er is niemand gewond geraakt. De politie heeft de straat afgesloten voor het onderzoek. De technische en tactische recherche zijn daarvoor opgeroepen.

Wat de oorzaak van het incident is, is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die iets hebben gezien kunnen bellen met 0900-8844, of met het anonieme nummer 0800-7000.