Aanvoerder Virgil van Dijk kan Oranje niet helpen aan goed resultaat: 'Baal als een stekker'

AMSTERDAM - Nederland heeft bij het debuut van bondscoach Ronald Koeman niet kunnen winnen van Engeland. Met Virgil van Dijk voor het eerst als aanvoerder ging Oranje in Amsterdam met 0-1 onderuit.

Koeman had naast Bredanaar Van Dijk ook een basisplaats voor de uit Den Bosch afkomstige Patrick van Aanholt. Van Dijk vormde een centraal trio met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Van Aanholt stond op de linkerflank. Soms oogde het nog wat onwennig voor de defensie, maar veel kansen werden er niet weggegeven.

De enige PSV'er in de selectie, Jeroen Zoet, stond onder de lat tijdens het duel met Engeland. Na een uur spelen moest de goalie het antwoord schuldig blijven op de inzet van Jesse Lingard. Dat doelpunt bleek de enige treffer van de wedstrijd. Beide ploegen kregen sowieso weinig kansen.





'Het moet beter'

Van Dijk gaf na afloop toe dat het een povere wedstrijd was van Oranje. "Aan de bal zeker. Ik denk dat we veel meer konden brengen. Dat is iets waar we aan moeten werken. Of ik verrast ben? Je moet niet vergeten dat je tegen Engeland speelt. Het is een team met veel kwaliteit. Maar we moeten naar onszelf kijken. Het moet beter, dat is duidelijk", zei de aanvoerder kort na afloop van de wedstrijd voor de camera van Veronica.

"Aanvallend en in balbezit moet het beter. Maar we hebben wel een goede basis, we moeten er hard voor werken en zorgen dat het steeds beter gaat. Als je kijkt tegen wie we speelden, dan is het geen ramp dat je verliest. Maar we hebben kleine mogelijkheden gehad en je wil natuurlijk winnen, dus ik baal als een stekker."

Ronaldo

Van Dijk vindt het leuk dat hij nu in een rijtje staat met Antoon 'Rat' Verlegh, Kees Rijvers en Daan Schrijvers. "Ik ben erg trots. Het viel me wel op dat er enorm veel aandacht voor was", zei de Liverpool-verdediger tegen Omroep Brabant. In het veld dacht hij niet aan het feit dat hij nu met een band om zijn arm speelde. "Nee, geen seconde."

Maandag wacht de volgende oefenwedstrijd met Oranje. Tegenstander is Portugal. Die ploeg won vrijdagavond met 2-1 van Egypte, door twee treffers van Cristiano Ronaldo in blessuretijd. Van Dijk heeft zin in het treffen met de Portugese sterspeler. "Ik kijk er naar uit. Laten we hopen dat we met de ervaring van vandaag dan weer een stapje verder zijn."