Helmond Sport droomt van play-offs na vierde thuiszege op rij: 'Maar we bekijken duel voor duel'

HELMOND - Het kwakkelende seizoen van Helmond Sport lijkt misschien toch nog mooi te eindigen. Na de vijfde ongeslagen wedstrijd op rij stijgt het zelfvertrouwen bij de ploeg van trainer Roy Hendriksen. Maar in Helmond lopen ze nog niet de polonaise. "We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd."

Toch was de zege van Helmond Sport niet verdiend. Ondanks een comfortabele 2-0 voorsprong, leek het wachten op de gelijkmaker. Huseyin Dogan maakte nog wel 2-1, maar de Ossenaren kregen de gelijkmaker maar niet gescoord.

'Blij om belangrijk te zijn'

Dat Helmond Sport met 2-1 won mag gerust een wonder genoemd worden. FC Oss kreeg legio kansen, maar de bal wilde er maar niet in. Dat was vooral te danken aan doelman Stijn van Gassel. “ Het waren lekkere balletjes om te pakken. Ik ben blij om vandaag zo belangrijk voor het team te zijn.”

De ploeg van trainer Roy Hendriksen lijkt nu toch op te bloeien. Toch wil Van Gassel nog niet spreken van een eventuele periodetitel. “We doen het nu erg goed, vierde thuiszege op rij, vijf wedstrijden ongeslagen, maar de weg is nog lang. We moeten het gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken.

'Dat we verliezen komt door mij'

Bij FC Oss waren de gezichten minder vrolijk. Vooral Huseyin Dogan had een vervelende smaak in de mond na de 2-1 nederlaag. “Ondanks dat ik scoor, ligt het wel aan mij dat we hier verliezen. Ik mis grote kansen. Dat is iets wat ik mezelf kan verwijten.”

Door de nederlaag zakt FC Oss na de elfde plek op de ranglijst. De Ossenaren pakte uit de laatste vier wedstrijden maar een punt. Toch is play-off nog mogelijk, vindt Dogan. “ We hebben nog zeven wedstrijden te gaan. Als we die gewoon allemaal winnen is er niks aan de hand.”

Vlemmings

Naast de overwinning begroette Helmond Sport ook een nieuwe algemeen directeur voor het volgende seizoen. Leon Vlemmings zal volgend seizoen de scepter zwaaien op Sportpark De Braak. Adviseur Louis Coolen werd door het bestuur gevraagd iemand te zoeken met een voetbalachtergrond als opvolger van vertrekkend directeur Marcel van den Bunder . “Met Leon hebben we iemand die lang in het voetbal actief is. Die weet hoe de voetballerij werkt, en iemand met duidelijke managerskwaliteiten”, aldus Coolen.

Vlemmings kent niet altijd een even gelukkige carriere. Bij zijn laatste club Go Ahead Eagles werd hij in december de laan uitgestuurd. “Daarom hebben we hem ook niet als trainer genomen”, zei een gevatte Coolen. “ Wij denken dat hij het als directeur goed gaat doen.”