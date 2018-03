Liza (82) ziet familie uit Nieuw-Zeeland op tv: 'Ik zou er zo graag weer een keer heen gaan'

MILLHEEZE - "Als ik dat zo zie, dan wil ik er meteen weer heen.” Liza Brandts (82) heeft net samen met haar man gekeken naar het televisieprogramma Vaarwel Nederland. Het onderwerp van deze aflevering was Berta Welten. Zij is de nicht van Liza en zij emigreerde in 1948 op 13 jarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland.

Liza en haar man Martien (87) hebben hun Nieuw-Zeelandse nichtje al een paar keer bezocht, maar de laatste keer was 8 jaar geleden. Haar nog eens bezoeken zit er niet meer in. “We zijn nu te oud,” zegt Liza. Daarom keken ze ook erg uit naar deze aflevering.



Emigreren

Berta Welten was 13 jaar oud toen ze met haar ouders in 1948 in Rotterdam op de boot stapte. De familie Van den Heuvel, bestaande uit vader, moeder en 12 kinderen behoorde tot de eerste groep naoorlogse emigranten naar Nieuw-Zeeland. Liza weet nog precies hoe het toen ging en ze was er niet blij mee. "Mijn moeder is heel vroeg overleden, dat was in datzelfde jaar. Ze kwamen toen vaak bij ons en daarom vonden wij dat niet leuk."



En ook de reden om te vertrekken was verdrietig. “Ze hebben een kind verloren,” vertelt Liza met tranen in haar ogen. “Een van hen heeft met een achtergebleven granaat gespeeld en die is ontploft. De zus van mijn moeder zei toen: ik wil niet dat een van mijn kinderen ooit nog in militaire dienst gaat. Dat is de reden dat ze vertrokken."Martien en Liza keken vrijdagavond samen naar de aflevering gemaakt door Omroep Max. Martien: "Ik vond het mooi, maar wel jammer dat we niet echt een boerenbedrijf hebben gezien waar ze hebben gewerkt." Liza: "Ik vond het ontzettend interessant om ze zo weer eens te zien. Ik zou er echt heel graag weer een keer naar toe gaan."