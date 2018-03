'Joker' Van Poppel samen met Groenewegen aan de start van wielerklassieker Gent-Wevelgem

GENT - De wielerklassiekers vliegen je om de oren in het voorjaar. Zondag staat Gent-Wevelgem alweer voor de deur. Team LottoNL-Jumbo heeft een opvallend team samengesteld voor deze klassieker. Het Nederlandse wielerteam start namelijk met twee topsprinters: Dylan Groenewegen en Danny van Poppel.

"Het team zal willen wedden op twee paarden", denkt Gio Lippens, wielerverslaggever van de NOS. Jeroen Blijlevens, oud-sprinter van beroep, denkt juist dat het team voor Van Poppel en Groenewegen heeft gekozen omdat ze deze koers allebei aankunnen: "Ze zullen wel een goede taakverdeling moeten maken in het team, maar het zijn twee fantastische sprinters."

Joker

"Team Lotto zal Van Poppel achter de hand willen houden als blijkt dat Groenewegen het niet redt", zegt Lippens. De verslaggever heeft het idee dat Groenewegen niet fit genoeg voor de 251 km lange koers. "Groenewegen heeft een andere trainingsopbouw gehad, meer gericht op het sprinten. En bij Van Poppel komt het er dit seizoen nog niet helemaal uit, hij zal als joker gebruikt worden."

Tactiek

Lippens verwacht dat Groenewegen lang uit de wind zal worden gehouden. "Als hij na de Kemmelberg er nog bij zit, maakt hij kans." Voor Van Poppel wordt het een ander verhaal. Hij zal moeten rijden voor Groenewegen, aangezien hij boven Van Poppel in de rangorde staat. "Dit is nog een 'wenseizoen' voor Van Poppel. Hij zal geduld moeten hebben", denkt Lippens.

Stunt Van Poppel?

De wielerkenners verwacht niet dat Van Poppel gaat winnen. "Een stunt kan altijd natuurlijk", zegt Lippens. "Maar de kans is heel klein dat hij als eerste over de finishlijn komt." Blijlevens denkt ook dat Van Poppel niet gaat winnen. "Het team moet keuzes maken en ik denk dat ze Groenewegen op één zetten."

Luxeprobleem

Voor het wielerseizoen begon sprak ploegleider Merijn Zeeman al over de twee topsprinters in de ploeg. Toen was al duidelijk dat ze elkaar zouden treffen op het NK en in het voorjaar tijdens de klassiekers Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. "Verder hebben ze het hele jaar andere programma's." Toen was de rolverdeling ook duidelijk. Het voorjaar zou in het teken staan van Lars Boom. "Dan rijden ze allebei in dienst van." Boom is er echter niet bij, dus mogelijk gaan de sprinters toch nog voor eigen eer rijden.