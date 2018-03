Stilstaande auto aangereden op vluchtstrook A2, drie gewonden

VUGHT - Drie mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt op de A2 bij Vught. Ze zaten - samen met zeker nog twee anderen - in een auto die stilstond op de vluchtstrook langs de snelweg. Een auto reed rond twee uur op hen in.

De bestuurder die inreed op de stilstaande auto, is in een ambulance met spoed naar het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De twee andere gewonden zijn naar het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch gebracht.

Traumaheli

Vanwege de ernst van het ongeluk werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

De heli landde op de snelweg. Daarom werd de weg richting Eindhoven tot halfzes afgesloten voor het verkeer. Het verkeer werd omgeleid over de N65 en de A58.

Onderzoek

De ene auto zou op de vluchtstrook geparkeerd zijn, omdat een van de niet lekker was geworden.

Hoe de andere bestuurder op deze auto kon botsen, wordt onderzocht.