Patrick van Aanholt ziet toekomst van Oranje wel zitten

AMSTERDAM - De eerste interland onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman viel niet mee. Oranje verloor met 1-0 van Engeland en was eigenlijk kans- en machteloos. De schade bleef beperkt omdat alles verdedigend wel redelijk op orde was. In het nieuwe systeem is een belangrijke plek ingeruimd voor Patrick van Aanholt. De Bosschenaar moet zich aan de linkerkant zowel verdedigend als aanvallend laten gelden.

De 27-jarige verdediger begon ooit als pupil bij OSC’45 uit Den Bosch. Via onder meer de jeugdopleiding van PSV en Chelsea en allerlei omzwervingen is hij inmiddels vaste kracht van Crystal Palace in de Premier League én is hij weer terug in het Nederlands elftal.

Wennen aan nieuw systeem

Met zijn aanvallende manier van spelen lijkt Van Aanholt uitermate geschikt voor de nieuwe manier van voetbal dat onder Ronald Koeman door Oranje gespeeld moet gaan worden. Maar tegen Engeland kwam dit nog niet echt uit de verf.

Van Aanholt: “Het was onze eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer en voor het eerst met dit nieuwe systeem. Toch ging het zeker verdedigend wel aardig. We hebben weinig kansen weggegeven, al viel helaas toch nog de 0-1. Maar het is een nieuw begin en we moeten nog wennen aan elkaar.”

‘Altijd laten gelden'

En dat was te zien. Oranje oogde tegen Engeland onwennig. Door het nieuwe systeem en door het gebrek aan creativiteit op het middenveld en de aanval. Maar wellicht ook wel omdat veel spelers zich extra wilden laten gelden voor de nieuwe bondscoach.

“Misschien wel", knikt Van Aanholt. "Maar Ik wil me altijd laten gelden. Niet alleen bij het Nederlands elftal, ook bij mijn club. Ik denk dat ik het bij Crystal Palace goed doe en daarom weer geselecteerd ben voor Oranje. Vandaag heb ik gewoon oké gespeeld."

En nu Cristiano Ronaldo

Het is duidelijk. Van Aanholt heeft volop vertrouwen in zichzelf en in de toekomst van Oranje. Het doel is om in 2020 weer gewoon present te zijn bij het EK voetbal. De nabije toekomst van Oranje is ook interessant. Maandag wacht in Genève het Portugese team met onder anderen Cristiano Ronaldo.