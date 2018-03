Vier aanhoudingen na schietpartij in Bergen op Zoom, geschoten tijdens achtervolging

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft vrijdagavond rond middernacht in Rotterdam vier mannen van 26 tot 30 jaar aangehouden. Het viertal zou betrokken zijn geweest bij een overval op de bewoners van een huis in de Adriaan Brouwerstraat in Bergen op Zoom. Bij de overval, eerder op de avond, is enkele keren geschoten.

Omdat er een vuurwapen in het spel was zijn de verdachten via een uitpraatprocedure aangehouden. Het gaat om twee Rotterdammers (26 en 29 jaar), een man uit Middelburg ((29) en een man (29) van wie de woonplaats niet bekend is. De procedure wordt gebruikt bij vuurwapengevaarlijke verdachten. Agenten controleren met getrokken wapens de verdachten in een auto of huis.

Achtervolging

De mannen zijn vrijdagavond rond tien uur het huis binnengedrongen. Volgens de politie zou er geschoten zijn toen de overvallers ervandoor gingen en de bewoner de achtervolging inzette. Doordat het kenteken bekend was, kon de vluchtauto snel worden opgespoord.

Bij de overval raakte niemand gewond. De verdachten zitten vast in het cellencomplex in Breda.





De agenten houden daarbij, van achter een dekking, de verdachten onder schot.