Het MH17-gedenkteken 'De Verbinding' bij Vliegbasis Eindhoven is onthuld

EINDHOVEN - Voor de poort van Vliegbasis Eindhoven is zaterdagmiddag het MH17-gedenkteken 'De Verbinding' onthuld. Het beeld staat symbool voor de verbinding die daar heeft plaatsgevonden tussen nabestaanden en hulpverleners. Er is gekozen voor de vliegbasis omdat daar alle slachtoffers 'thuiskwamen'.

Het monument is onthuld door nabestaande Tygo Kotte, militair Gérard van de Wetering, commissaris van de Koning en de burgemeester van Eindhoven. Na de onthulling van het monument klonk het trompetgeluid van The Last Post, gevolgd door één minuut stilte. Gedurende die minuut was er ook geen vliegverkeer rondom Eindhoven.





Ambassadeurs van onder meer België, Australië, Oekraïne, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Maleisië waren aanwezig. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven noemde het de grootste vliegramp uit onze geschiedenis. "Wanneer onthoud je nu een vluchtnummer als je op vakantie gaat? Je checkt in en vertrekt maar een dag later ben je het vergeten. Maar MH17 vergeten we allemaal nooit meer."

Volgens Jorritsma werkten de hulpverleners vanuit professionaliteit, maar werden zij ook geraakt in hun hart. "We zoeken vandaag verbinding, nabestaanden en hulpverleners met elkaar. Die 17 juli 2014 was een verschrikkelijke dag. Laat met dit beeld het tegenovergestelde gebeuren. Laten we elkaar steunen", aldus de burgemeester.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst presenteerden commissaris van de Koning Wim van de Donk en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven het monument aan alle aanwezige nabestaanden en hulpverleners. Nabestaande Thygo Kotte en hulpverlener Gérard van de Watering zorgden voor de ondersteuning. Zij vonden destijds ook steun bij elkaar tijdens de thuiskomsten van de slachtoffers op de vliegbasis.

Zo'n achthonderd hulpverleners en nabestaanden uit verschillende landen kwamen samen voor de onthulling van het monument. Ook zijn er negen ambassadeurs van de getroffen landen en EU-commissaris Frans Timmermans aanwezig bij de herdenking.

Marechaussee

"Ik heb hier drie jaar naartoe geleefd", vertelde Ronald Rutten. Hij is een van de initiatiefnemers van het monument en was als hulpverlener betrokken bij de nasleep van de MH17-ramp.

"Donderdag hebben we het beeld op de sokkel geplaatst. Dat was voor mij een emotioneel moment. We werden begeleid door de marechaussee, die destijds de stoet rouwauto's begeleidde naar Hilversum. Die lieten weten het een eer te vinden om het beeld naar de sokkel te begeleiden. Dan zit je wel met kippenvel in de auto."

Wereldbol

Het beeld 'De Verbinding' bestaat uit verschillende persoonlijke tekstbanden die samen een wereldbol vormen. "Die polsbandjes - met de tekst 'Ik zal je nooit vergeten' - hebben we na de ramp uitgedeeld aan nabestaanden, als een soort troost", vertelt Rutten. "Op een gegeven moment liep iedereen ermee, je kon het zo gek niet bedenken: militairen, hulpverleners."

De ruimte tussen de bandjes van het monument symboliseert de leegte die is achtergebleven door het wegvallen van de slachtoffers. De drie pilaren onder het beeld staan symbool voor de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De sokkel bestaat uit 298 stenen. "Die staan symbool voor de slachtoffers", legt Rutten uit. "Voor elk slachtoffer één."