Oehoe Nemo was twaalf weken weg, maar nu is hij terecht: 'Ik ben heel erg blij'

AMERSFOORT - Oehoe Nemo is na twaalf weken eindelijk weer terecht. De grote uil werd zaterdagochtend gespot en gevangen in de Amersfoortse wijk Vathorst. De Siberische oehoe vloog twaalf weken geleden weg van zijn valkerijcentrum in Eindhoven.

Valkenier Frank Lenders is ontzettend blij dat zijn Nemo gevonden is. "Al twaalf weken ben ik naar hem op zoek, dus ik ben heel erg blij dat hij terecht is. Een collega zat dicht in de buurt en heeft hem na een aantal pogingen kunnen vangen", vertelt hij aan Omroep Brabant.





De oehoe wordt zaterdagmiddag met de auto teruggebracht naar Eindhoven. Hij maakt het goed. Nemo werd na zijn ontsnappingspoging meerdere keren gezien in de regio van Arnhem.