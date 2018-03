Van winter- naar zomertijd en het gehannes met klokken: 'Voor je het weet is de klok van slag'

TERHEIJDEN/ETTEN-LEUR - De zomertijd gaat zaterdagnacht in. Om twee uur is het zover, op dat tijdstip gaat de klok één uur vooruit. Zondagochtend kan dus het gehannes met de klokken beginnen. En als je wekker, horloge, klokken van de oven en magnetron en de klok in je huiskamer weer de juiste tijd aanwijzen, kan de dag beginnen. Maar hoe zit het met een klokkenmaker of de klok van de kerktoren?

"Ik moet dit weekend zo'n dertig klokken met de hand op de juiste tijd zetten", zegt Jos van Os, eigenaar van Van Os Uurwerken. En dat is nog een tijdrovend en secuur klusje.

Van Os: "Je hebt mechanische klokken die elk kwartier, elk half uur en op het hele uur slaan. Daar moet je de tijd voor nemen. Het is dus zaak om de klok eerst te laten slaan en niet te snel door te draaien. Want dan raakt de klok van slag. Tot slot zet ik de klok op de juiste tijd." Appeltje eitje dus voor Jos, maar als de klok straks weer van de zomer- aar de wintertijd is hij véél langer bezig. Of zet hij dan de klok gewoon een uur stil?

Kerkklok

Dat is in ieder geval wel de werkwijze die Toin Krijnen, beheerder van de kerk Sint-Antonius Abt in Terheijden, in oktober hanteert als de klok weer verzet moet worden. De kerkklok in Terheijden is een van de weinige klokken in Nederland die elke week handmatig moet worden opgewonden. Elke zaterdagmorgen is Toin daarom in de kerktoren te vinden. Maar als de zomertijd ingaat, heeft hij er beduidend meer werk aan. Krijnen heeft daar de zaterdagochtend voor gereserveerd.

Zondag moet ook nog eens de klok een vooruit worden gezet. Boven in de toren maakt hij dan eerst een palletje bij de klok los en zet wijzer van de klok een kwartier vooruit. Als de klok heeft geslagen, herhaalt hij deze handeling totdat de juiste tijd is bereikt.

Zomer- of wintertijd?

Van winter- naar zomertijd. Een uur vooruit of juist achteruit? Een uur korter slapen of juist wat langer blijven liggen? Cabaretier Peter Heerschop weet het haarfijn uit te leggen.