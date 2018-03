Oud-trainer Maaskant terug in de voetballerij: tot 2020 technisch directeur bij Almere City

ALMERE - Robert Maaskant keert terug in de voetballerij. De voormalige trainer van onder meer NAC Breda en Willem II gaat als technisch directeur aan de slag bij Almere City FC, de huidige nummer twaalf uit de Jupiler League.

De 49-jarige Maaskant ondertekende zaterdag een contract tot de zomer van 2020 bij Almere City FC en begint per direct aan zijn nieuwe baan.

Ambitie en frisheid

"Ik ben aangenaam verrast door de ambitie en frisheid van deze club", zegt Maaskant. "Uit de gesprekken met algemeen directeur John Bes is naar voren gekomen dat wij veel raakvlakken hebben. Deze club is heel innovatief, wat past bij de kernwaarden jong, eigenwijs en ambitieus."

Rijk voetballeven

Maaskant werkte als hoofdtrainer bij RBC Roosendaal, Go Ahead Eagles, Willem II, MVV, NAC Breda en FC Groningen. In het buitenland had hij het Poolse Wisla Krakow, het Wit-Russische Dinamo Minsk en het Amerikaanse Columbus Crew onder zijn hoede. Met Wisla Krakow won de Nederlander in 2011 de nationale titel.

Na zijn vertrek bij de Go Ahead Eagles in mei 2017 kondigde Maaskant zijn afscheid aan uit de voetballerij en richtte hij zich op een carrière als ondernemer. Amper een jaar later blijkt de lokroep uit de voetballerij dus toch onweerstaanbaar voor de ervaren trainer/manager.

Helpen bij laatste stap

Maaskant: ,,Bij verschillende clubs ben ik technisch manager geweest, dus het takenpakket is niet nieuw voor mij. Ik weet hoe het is om met een kleine club te promoveren. De club is heel ambitieus, maar hoe dichter je bij je doelstelling komt, hoe minder progressie je boekt. De laatste stap is altijd de moeilijkste. Die fase gaan we nu met elkaar in. Daar wil ik de club in het algemeen en de technische staf in het bijzonder graag bij helpen."

