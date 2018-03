Uitkijktoren Halsteren feestelijk geopend, sensationeel uitzicht op waterlinie

BERGEN OP ZOOM - De nieuwe uitkijktoren genaamd Pompejus op Fort de Roovere in Halsteren is zaterdagmiddag feestelijk geopend. De imposante toren is 25 meter hoog en biedt uitzicht op de Zuiderwaterlinie.

De opening van het bouwwerk ging gepaard met verschillende optredens en activiteiten van onder meer het Synapsz Kunstcollectief, Toneelvereniging Première, de Strijkersacademie en Creative ARtWorX.

Vertraging

De bouw van de Pompejus begon in november 2016, terwijl de tekeningen al in 2005 af waren. Het plan liep vertraging op omdat de initiatiefnemers de financiën in eerste instantie niet rond kregen.

LEES OOK: Spectaculair uitzicht: de toren in Halsteren heeft zijn hoogste punt bereikt [VIDEO]

Het bouwwerk kostte acht ton, uiteindelijk is twee ton daarvan ingezameld via crowdfunding. De rest van het geld kwam van de provincie, Aangenaam Bergen op Zoom, Mooi Brabant en de gemeente.

Pompejus de Roovere

In de uitkijktoren kunnen kleine exposities worden gehouden en het terrein eromheen is geschikt voor openluchtvoorstellingen. De toren is vernoemd naar Pompejus de Roovere. Een politicus uit de zestiende eeuw, waar ook het fort naar vernoemd is.