Van Dijk maandag oog in oog met dé doelpuntenmachine van dit moment: Cristiano Ronaldo

GENÈVE - Virgil van Dijk staat maandag als nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal oog in oog met de meest trefzekere speler in het voetbal van dit moment: Cristiano Ronaldo. Oranje speelt die avond in het Zwitserse Genève een oefeninterland tegen regerend Europees kampioen Portugal (aftrap 20.30 uur).

Of Van Dijk maandag in rechtstreekse duels veel te maken zal krijgen met Cristiano Ronaldo is nog maar de vraag, maar de twee zullen elkaar in elk geval even in de ogen kijken wanneer ze elkaar voor de aftrap als aanvoerders de hand schudden en de vaantjes van hun land uitwisselen.

Van Dijk treft Cristiano in supervorm

Na de plichtplegingen vooraf wacht Van Dijk samen met zijn nieuwe verdedigingspartners Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt de schone taak de Portugese superster van scoren af te houden. Dat zal niet meevallen, want Cristiano Ronaldo is de laatste weken juist enorm op dreef. De aanvaller maakte in zijn laatste negen officiële wedstrijden voor Real Madrid én Portugal liefst negentien (!) doelpunten.

Topscorer in 2018

Met 23 doelpunten is Cristiano Ronaldo momenteel de meest productieve speler ter wereld in dit kalenderjaar. Hij maakte vrijdagavond in de oefeninterland tegen Egypte (2-1 zege) twee doelpunten en staat nu op 81 treffers namens de Portugese nationale ploeg. In de historie van het interlandvoetbal scoorden alleen de Iraanse oud-spits Ali Daei (109 goals) en de Hongaarse legende Ferenc Puskas (84) vaker voor hun land.

Van Dijk speelde vrijdagavond zijn eerste interland als kersverse aanvoerder van Oranje. De Bredase verdediger verloor in de Amsterdam Arena met Oranje nipt van Engeland (0-1) in de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.