Na drie miskramen begint Mireille een uitvaartonderneming voor doodgeboren kindjes

WAALWIJK - Mireille Elshof uit Waalwijk verloor drie keer haar ongeboren kind. Na een zware periode is ze nu begonnen met een uitvaartonderneming voor ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. "Ik weet zo goed wat die mensen meemaken."

"Ik had er een raar, onheilspellend gevoel bij. In het ziekenhuis bleek dat mijn gevoel juist was en dat Lize was overleden", beschrijft Mireille Elshof het moment dat ze haar doodgeboren baby kreeg. In 2012 stopte het hartje van haar ongeboren dochtertje met kloppen.

Zeven maanden later gebeurde dat voor de tweede keer met Saar. "Een keer een kind verliezen is natuurlijk al ontzettend heftig. Maar de tweede keer was echt een klap voor mij."





'Ik zocht een antwoord'

De tweede keer dat ze een doodgeboren baby kreeg, zorgde ervoor dat de Waalwijkse in een zwart gat viel. "Ik zocht een antwoord waarom dit gebeurde", vertelt Mireille.

"Als alles zo ver is ontwikkeld, als alles goed werkt en het hartje klopt, als je zo ver in de zwangerschap bent, dan vraag je je af hoe zoiets kan gebeuren."

'Niemand weet waarom het misging'

Het kostte Mireille veel moeite om het verlies van haar tweede ongeboren dochtertje te verwerken. Ze kreeg hulp van een maatschappelijk werkster. Na die zware periode werd ze in 2014 weer zwanger.

"Bij de derde keer ging ik er al vanuit dat het niet kon lukken. Ik had er alles aan gedaan om het te voorkomen, tig echo's gedaan en niemand die weet waarom het toen weer misging."









'Hoort bij mijn leven'

Mireille heeft twee gezonde zoons maar de drie doodgeboren baby's hebben haar diep getekend. "Het verlies van mijn kindjes is een onderdeel van mijn leven geworden", vertelt ze.

In 2016, twee jaar na de dood van haar derde ongeboren kindje, besloot ze dat ze iets wilde doen met haar ervaringen.

Anderen mensen helpen

Met twee anderen richtte Mireille Houvast Uitvaartzorg op. Een bedrijfje waarmee ze mensen wil helpen die hetzelfde doormaken. "We maken foto's, knippen een plukje van de haren af. We hebben aandacht voor de ouders en we zorgen voor begeleiding."

'Had zo moeten zijn'

"Soms denk ik wel eens: dit is mijn roeping, het is zo gelopen en het had zo moeten zijn", zegt Mireille als ze terugkijkt op die zware periode in haar leven.

"Had mij in 2013 gezegd dat ik dit zou gaan doen en ik had je voor gek verklaard. Ondertussen hoort het bij mijn leven en bij mijn gezin."